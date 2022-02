La data dei Bastille a Milano si colloca in uno degli appuntamenti del Give Me The Future Tour in Europa. Con questo ciclo di concerti la band di Dan Smith porta sul palco l’ultima fatica discografica, Give Me The Future, quarta esperienza in studio della formazione britannica.

I Bastille saranno a Milano il 26 novembre 2022 presso il Lorenzini District. I biglietti saranno disponibili dalle 11 di mercoledì 23 febbraio per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per tutti gli altri utenti le prevendite inizieranno alle ore 11 di venerdì 25 febbraio.

Con Give Me The Future i Bastille hanno trasformato in suono la loro passione per i film fantascientifici, la letteratura, i videogame e la realtà virtuale (VR). Il disco ben si colloca in questo contesto storico, visto che ogni brano in esso contenuto racconta un viaggio onirico attraverso un mondo privo di restrizioni e paure – “Give Me The Future” si traduce in “Dammi Il Futuro”.

Numerosi sono gli omaggi e/o riferimenti contenuti all’interno dell’album, da Phil Collins – specie nella title-track – alle produzioni di Quincy Jones. I Bastille, molto legati al mondo dell’elettronica, non possono tralasciare sfumature che ricordano i Daft Punk, ma non mancano anche i rimandi alle atmosfere alternative rock dei Police.

Give Me The Future vanta la produzione di Ryan Tedder degli One Republic, ma soprattutto un intenso lavoro di narrazione dell’angoscia dell’uomo. Dan Smith, infatti, seppur abbia gettato le basi del disco nel periodo immediatamente precedente alla pandemia, ha trovato maggiore ispirazione con il lockdown globale del marzo 2020, quando il mondo intero si è trovato costretto a rifugiarsi nella propria casa per fuggire alla sete di vite del virus SARS-CoV-2.

Con l’arrivo dei Bastille a Milano nell’inverno 2022 trova conferma la possibilità di una serena riapertura dei concerti, una realtà cui gli artisti hanno spesso fatto appello per poter ritornare sul palco e abbracciare il loro pubblico.