Fantasy Island chiude i battenti su Sky Series con un doppio episodio oggi, 21 febbraio. Quello che il pubblico non sa è che quello che vedrà questa sera è uno speciale natalizio pensato per chiudere il primo ciclo del reboot della famosa serie cult anni ’70 mandato in onda con la promessa che Liz, Sarah, Roselyn torneranno con nuove avventure e altri ospiti da aiutare.

Il reboot Fantasy Island ha già ottenuto un rinnovo per una seconda stagione e tornerà nel 2022 con nuovi episodi per la gioia dei fan, i pochi che hanno visto la serie, e della produttrice Marie Jacobson che all’epoca ha festeggiato la notizia etichettando la serie come ‘qualcosa di cui avevamo bisogno in questo momento’.

In particolare, la produttrice di Gemstone Studios ha spiegato: “Le protagoniste hanno dato il tocco femminile moderno di cui aveva bisogno per permettere al pubblico di tutto il mondo di ritrovarsi e di questo siamo orgogliosi”. Della stessa idea sono i vertici FOX convinti che dopo il lockdown una serie come questa abbia regalato a tutti la voglia di ‘fuga’ dalla vita reale. Ma cosa vedremo nei nuovi episodi e come si concluderà Fantasy Island questa sera?

Ad andare in onda saranno le due parti dello speciale Welcome to the Snow Globe in cui seguiremo le vicende di Lindsey Kraft, una donna d’affari che desidera un Natale perfetto e per questo si reca sull’isola sognando l’incontro con l’uomo dei sogni. Questa volta però aiutare l’ospite non sarà facile soprattutto quando Roarke in modi inaspettati si sentirà travolta dalla cosa.

Nel frattempo, il signor Jones dovrà fare i conti con il passato, mentre una nuova tradizione, Secret Santa, coinvolgerà Ruby e Javier, che adesso guardano al futuro insieme. Il resto lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.10 su Sky Series di Sky.