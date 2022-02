Ci sono nuove considerazioni da fare per quanto concerne la disponibilità dei Samsung Galaxy S22 su scala globale. Se da un lato vi confermo la notizia riportata alcuni giorni fa a proposito dell’apertura dei preordini in Corea, allo stesso tempo la vendita effettiva di questi dispositivi potrebbe subire ritardi imprevisti. Smentendo a conti fatti quanto riportato dallo stesso produttore durante la presentazione dei top di gamma 2022. Proviamo a fare chiarezza, con quanto raccolto fino a questo momento.

Si allungano i tempi per andare incontro alla disponibilità dei Samsung Galaxy S22

Secondo le indicazioni fornite in mattinata da SamMobile, la situazione non sta evolvendo in modo incoraggiante per tutti coloro che hanno a cuore il discorso disponibilità dei Samsung Galaxy S22. Basti pensare al fatto che il sito ufficiale del produttore coreano mostra un dato molto chiaro. Allo stato attuale, infatti, potrebbe essere necessario attendere fino a marzo per metterne le mani su uno dei prodotti che sono stati svelati al pubblico durante l’evento che si è tenuto pochi giorni fa.

Alcune delle varianti che fanno parte della famiglia dei Samsung Galaxy S22 Ultra, con specifiche superiori, pare addirittura che non verranno spedite fino ad aprile. Fondamentalmente, grazie al notevole passo in avanti fatto con la scheda tecnica di questi prodotti, Samsung ha dato ossigeno pure alla serie Galaxy S22. Così si spiegherebbe la sua forte richiesta, che allo stato attuale risulta assolutamente comprensibile. Il contesto generale, forse condizionato dalla pandemia, potrebbe però generare dei ritardi.

Samsung, da parte sua, ha addirittura accelerato la produzione dei Samsung Galaxy S20 del 20%, anticipando a conti fatti questo scenario. Il CEO di Samsung Electronics ha visitato personalmente gli stabilimenti di produzione in Vietnam per garantire una fornitura costante di smartphone. Staremo a vedere se questo sarà sufficiente per soddisfare la domanda.