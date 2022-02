Oggi 21 febbraio, non a torto, si parla di bonus turismo e alberghi per il via alla procedura per la richiesta del contributo a fondo perduto e non solo sulla piattaforma dedicata Invitalia. A onor del vero, quest’oggi non è ancora possibile inviare le richieste per il credito di imposta e dunque l’aiuto previsto dal Governo ma proprio sulla piattaforma prescelta per la misura, è possibile ottenere informazioni specifiche e non solo.

Proprio visitando Invitalia da queste ore, non mancano tutte le istruzioni fornite dal Ministero per ottenere gli aiuti per le imprese turistiche attive sul territorio nazionale che hanno avuto maggiori difficoltà nel periodo della pandemia. I contributi sono rappresentati appunto dal credito d’imposta e dal contributo a fondo perduto.

Chi vuole accedere al bonus turismo e alberghi, da oggi può scaricare dal sito Invitalia le istruzioni e i moduli per l’invio della domanda. Quest’ultima potrà essere compilata solo a partire dal prossimo 28 febbraio, sempre sulla stessa piattaforma e dalle ore 12 esatte. Effettuando il download della documentazione ora , ci si potrà preparare per tempo all’inoltro, grazie al fac-cimile della richiesta, la guida completa alla sua compilazione e la modulistica per gli allegati richiesti.

Cosa prevede più esattamente il bonus turismo e alberghi? La concessione del credito di imposta è fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati nel periodo che va dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, ma pure per quei lavori iniziati dopo il giorno 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi. Ancora, è previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti, anche se con un tetto massimo pari a 40mila euro. Per finire, la stessa misura a favore del settore turistico prevede anche finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale, in particolare per l’efficienza energetica. Insomma, si tratta finalmente di aiuti a 360 gradi che potranno aiutare davvero molti lavoratori autonomi.

Continua a leggere su optimagazine.com