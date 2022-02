Il Samsung Galaxy S22 Ultra è il top di gamma in carica per conto del colosso di Seul. Come ogni portabandiera che si rispetti, anch’esso è passato attraverso alcuni drop test, tra cui anche quello condotto dal canale YouTube PBKreviews. Vi dobbiamo, però, avvertire che il test in questione non è adatto ai deboli di cuore, nel senso che al suo interno il Samsung Galaxy S22 Ultra viene così tanto maltrattato che potreste rimanerci davvero molto male nel vederlo con i vostri occhi.

Il device presenta un rivestimento in vetro sul retro e sulla parte frontale, con bordi curvi. Le cadute continui cui è stato sottoposto l’hanno ovviamente danneggiato, proprio per la sinuosità dei bordi (magari i Samsung Galaxy S22 e S22+ si sarebbero comportati meglio avendo uno schermo di tipo flat). Il Gorilla Glass Victus Plus di Corning fa comunque il suo dovere, non vogliamo affermare il contrario. Il Samsung Galaxy S22 Ultra resiste male al drop test con cadute sul cemento, e nemmeno da altezze di rilievo. La prima caduta è bastata a scalfire le fotocamere posteriori, mente il vetro frontale ha ceduto ad un urto sul lato. Lo schermo se la cava abbastanza bene, anche se, alla fine dei giochi, è stato anch’esso costretto ad arrendersi.

Chiaramente, il drop test è solo una dimostrazione pratica inscenata per maturare l’idea della qualità costruttiva di un qualsivoglia dispositivo, in questo caso del Samsung Galaxy S22 Ultra, che è tra gli ultimi arrivati in termini di top di gamma. A questo punto non possiamo che lasciarvi alla visione del drop test in questione, che vi avvisiamo essere molto cruento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

