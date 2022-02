Tutto è pronto per la messa in onda della penultima puntata de L’Amica Geniale 3. Il percorso di Elena e Lila in Storia di Chi Fugge e di Chi Resta si sta per concludere e i fan dovranno già fare i conti con il fatto che domenica prossima ad occupare il prime time della domenica sera ci sarà il finale della terza e penultima stagione della serie, cosa e sarà delle due protagoniste?

Ancora è un po’ presto per dare una risposta a questa domanda anche perché questa sera gli occhi di tutti saranno puntati sulla penultima puntata de L’Amica Geniale 3 occupata dalle battaglie di Elena e le sfide di Lila, sebbene su due fronti ben diversi, la prima impegnata molto nel sociale e nella vita privata e la seconda presa dai problemi di lavoro e di emancipazione.

Ecco il promo degli episodi di oggi, 20 febbraio:

Cosa vedremo quindi questa sera su Rai1?

A partire dalle 21.30 andranno in onda due nuovi episodi de L’Amica Geniale 3 dal titolo Terrore e Diventare in cui Elena e Pietro sono sempre più schiacciati dalla loro unione. I due vivono a Firenze e si occupano delle loro figlie ma le cose prendono una piega inaspettata quando lei sembra pronta a spiccare il volo e lui a tirare il freno a mano specie con la sua causa femminista e questo crea un grande attrito. La tensione aumenta in seguito alla visita di Pasquale e Nadia che mandano in mille cocci un vaso già rotto.

Nel secondo episodio, Elena invita Gennaro, figlio di Lila, a trascorrere alcuni giorni in compagnia delle sue figlie e tutto sembra andare bene fino a quando l’amica non le comunica che nel rione si sta muovendo qualcosa che riguarda Elisa e Marcello Solara. A quel punto la nostra protagonista proverà a partire per Napoli e sistemare le cose, cosa succederà?