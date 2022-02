Motorola, che sappiamo essere diventata una sussidiaria del colosso cinese Lenovo, è pronta a rivelare il suo primo smartphone di punta in India. L’annuncio del nuovo Motorola Edge 30 Pro 5G, infatti, dovrebbe essere in programma il prossimo 24 febbraio. Prima che avvenga il lancio, ‘91mobiles.com‘ ha messo a disposizione ed in modo esclusivo le specifiche tecniche complete del dispositivo, grazie al gentile permesso dell’informatore Yogesh Brar. Andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli.

Stando a quanto riportato dall’informatore Brar, il Motorola Edge 30 Pro 5G sfoggerà un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e supporto HDR10+. Nella parte anteriore dello smartphone dovrebbe esserci la protezione Gorilla Glass 5, così come nella parte posteriore. La cornice sarà realizzata in plastica e il device sarà dotato di un sensore di impronte digitali posto lateralmente. Il telefono avrà a bordo l’ultimo chipset Qualcomm Snapdragon Gen 1 e sarà abbinato a 8GB di memoria RAM LPDDR5 e 128GB di storage interno UFS 3.1. Sarà inoltre supportato da una batteria da 5000mAh dotata di ricarica cablata a 68W.

Il Motorola Edge 30 Pro 5G sfrutterà il sistema operativo Android 12 con skin personalizzata MyUI già pronta all’uso e lo smartphone arriverà con 2 anni di aggiornamenti Android compresi, questo significa che riceverà più avanti sia l’aggiornamenti ad Android 13 che Android 14. Per quanto concerne il comparto fotografico, il device di punta sarà dotato di tripla fotocamera posteriore, con sensore principale OmniVision OV50A40 da 50MP. Gli altri sensori sono un ultra-grandangolare da 50MP e uno di profondità da 2MP. Il Motorola Edge 30 Pro 5G sarà provvisto di un sensore da 60MP per i selfie. Quanto alla connettività, saranno inclusi 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Inoltre, il telefono giungerà con il supporto per 13 bande 5G.

