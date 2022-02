In questa domenica 20 febbraio giungono ottime notizie per chi attende EMUI 12 su smartphone Honor da tempo. Nonostante proprio Honor non sia più un brand di Huawei, ormai dal 2020, è giunta la conferma che l’ultima interfaccia utente sia pronta a sbarcare con la sua carrellata di novità grafiche e non solo.

La conferma dell’ulteriore passaggio software la fornisce il sito di settore Huawei Central. Fonti interne a Huawei e vicine al magazine online confermano che proprio EMUI 12 su smartphone Honor non mancherà in un futuro poi non così distante. Più precisamente, si è parlato del mese di giugno per il rilascio, non solo in Cina, ma anche a livello globale. Peccato che non sia stato fornito tuttavia l’elenco esatto dei device pronti all’update ma di certo tra questi non mancheranno gli ultimi device lanciati dal brand e naturalmente i top di gamma

Come è noto a tutti, Huawei e Honor hanno separato le loro strade nel corso ormai da due anni. Dopo il divorzio, Honor ha potuto beneficiare di nuovo dei Google Services sui suoi nuovi dispositivi (preclusi invece proprio a Huawei dopo il ban USA). Di contro a questo innegabile punto di forza, sono nati tanti dubbi sul futuro supporto software dei device ma le ultime parole del produttore mettono a tacere parecchi timori.

Quali saranno le principali novità incluse in EMUI 12 su smartphone Honor? Con il prossimo aggiornamento è prevista una migliore interfaccia utente con effetti di animazione ben diversi rispetto al passato. Anche il pannello di controllo è stato ridisegnato per una migliore esperienza dell’utente. In quest’ultima sezione è stato meglio integrato il controller multimediale, tutti i comandi per la connettività e ancora la gestione di dispositivi intelligenti. Un occhio di riguardo è stato rivolto anche al risparmio energetico e dunque all’autonomia dei telefoni.

