Con Emma a Verissimo si riapre, inevitabilmente, il discorso sulle relazioni tossiche, i pregiudizi e il body shaming. Sono ancora pochi i giorni trascorsi da quella polemica con un noto giornalista per quella frase pronunciata durante la diretta di Sanremo: “Con due gambe così importanti dovrebbe evitare di indossare le calze a rete”.

Oggi Emma, di fronte a Silvia Toffanin, fa il punto su ciò che la vita le ha dato: dal successo ad Amici al cinema con Il Ritorno di Stefano Chiantini, il Festival di Sanremo, le amicizie, X Factor e una carriera che oggi si misura con tonnellate di fan da tutta Italia. “Sono matta, io sono matta”, dice di sé per spiegare la sua tenacia, fiera di non aver preso lezioni di recitazione né di canto e di esser riuscita comunque ad entrare nel mondo del cinema e nel mercato discografico.

Alla vita da artista, come ben si sa, Emma Marrone unisce quella della portavoce dei diritti: le sue canzoni parlano di forza, di consapevolezza e resilienza, e sui social la cantante salentina non fa che ricordare l’importanza dell’identità e del rispetto, dell’uguaglianza e soprattutto dell’inclusività.

Per questo, dopo le polemiche sul suo outfit a Sanremo, Emma si è sentita di ribadire che in Italia – sui social, in particolare – c’è ancora un problema di rispetto per il prossimo con persone che si sentono in diritto di mettere bocca su tutto. Poi Silvia Toffanin la incalza: “L’amore?”.

Emma sospira, dice di aver comprato casa e di averlo fatto via WhatsApp per il poco tempo a disposizione. Suo nonno continua a chiederle un nipotino: “Silvia, sono 10 anni che vorrei dirti ‘mi sono fidanzata’, ma la situazione è come La Solitudine della Pausini”. Spera, tuttavia, di popolare la sua nuova dimora: “Io sto aspettando, spero di non sfiorire prima“.