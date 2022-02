Domenica ecologica a Roma il 20 febbraio e auto ferme, o quasi. Nella Capitale è arrivato il momento del terzo appuntamento con le ‘Domeniche ecologiche’ e questo significa che si andrà incontro al blocco di auto e moto nella fascia Ztl dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nella giornata di oggi, 20 febbraio, non senza deroghe.

Non è la prima volta che si dibatte sull’utilità delle domeniche ecologiche specie nelle grandi metropoli il cui problema non è spesso il traffico, ma la Capitale continua ad andare avanti per questa strada fissando l’ultimo appuntamento ‘speciale’ per domenica 13 marzo. Naturalmente l’iniziativa abbracciata anche dall’amministrazione di Roberto Gualtieri, ha lo scopo di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico causato dallo smog in città come è successo già nelle domeniche del 2 e il 30 gennaio.

Domenica ecologica a Roma, chi può circolare?

Il piano della domenica ecologica a Roma elaborato dal Campidoglio prevede lo stop al traffico privato in Ztl fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30, e dalle 16.30 fino alle 20.30. Potranno circolare anche negli orari interdetti solo alcuni veicoli ovvero le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive e i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi.

A questi si aggiungono anche le auto ibride, i veicoli elettrici, a metano o GPL mentre i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o benzina+metano, potranno circolare in quelle fasce orarie solo se utilizzano il combustibile meno inquinante (no benzina). Sono esenti dal divieto anche i mezzi in sharing e quelli con contrassegno per disabili.

Ai limiti alla circolazione si unisce la ‘regola’ sugli impianti di riscaldamento domestico che, sull’intero territorio comunale, non dovranno superare i valori di temperatura stabiliti dalle norme.

L’assessore capitolino all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, spiega l’utilità delle domeniche ecologiche soprattutto in seguito all’aumento della media annuale di biossido di azoto: