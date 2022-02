Il Samsung Galaxy F23 è comparso sulle pagine di supporto indiano del colosso di Seul e prenderà il posto del Galaxy F22, pur debuttando probabilmente nei mercati internazionali come Samsung Galaxy M23 5G (sigla ‘SM-E236B’). Il produttore asiatico, come detto poco fa, lancerà presto anche il Samsung Galaxy M33 5G, a propria volta apparso sulle pagine di supporto russo con codice modello ‘SM-M336B’.

In ogni caso, nulla è stato svelato in merito alle specifiche hardware di entrambi i dispositivi. Va detto che il Samsung Galaxy M23 5G, di recente avvistato sul sito dell’ente certificatore americano FCC, monterà l’unità energetica ‘EB-BM526ABS’, con supporto alla ricarica rapida a 25W, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 750G, con la gestione software di Android 12 e One UI 4.0. Il Samsung Galaxy M33 5G, invece, prenderà le mossa dal processore Exynos 1200, monterà una batteria da 6000mAh (una capacità fuori dal comune, che di certo non tutti i device di fascia media possono vantare), almeno 6GB di RAM, uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FHD+, una fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 5MP ed uno di profondità da 2MP.

Si tratta di profili molto interessanti per entrambi i versi, che si riservano ad un pubblico diverso, e che potrebbero fare la differenza a seconda del prezzo che l’OEM asiatico deciderà di applicargli. Vedremo, per prima cosa, se i Samsung Galaxy M33 5G e Galaxy F23 arriveranno sul mercato europeo, ed in quanto tempo: tutto il resto è sicuramente secondario, oltre che suscettibile di variazioni successive di cui adesso non possiamo essere a conoscenza per ovvi motivi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

