Le chiamate WhatsApp di gruppo sono in procinto di cambiare per i gli iPhone come per i dispositivi Android. All’inizio di questo mese di febbraio, è stata messa in risalto una nuova interfaccia per le telefonate di gruppo, apparsa nella beta della versione dell’app su Google Play. Il cambiamento era atteso anche per i melafonini e non si è fatto attendere. In effetti, proprio la versione beta 22.5.0.70 introduce delle novità grafiche relative alla funzione.

Grazie a WABetaInfo possiamo osservare in anteprima come appariranno lee chiamate WhatsApp di gruppo ben presto sugli iPhone. L’immagine di apertura articolo mostra proprio la nuova interfaccia: la schermata (come sempre) è divisa nei box identificativi dei membri che partecipano proprio alla conversazione. L’aspetto innovativo è ora associato dalla presenza delle onde sonore che rappresentano il flusso audio di chi contribuisce, di volta in volta, alla chiamata. Questo tipo di elemento è già noto a tutti, visto che abbiamo imparato a conoscerlo nelle note vocali inviate nelle chat negli ultimi mesi. L’implementazione, oltre ad essere un semplice vezzo grafico, potrebbe tornare utile per individuare più facilmente e a colpo d’occhio chi ha preso parola nella telefonata.

Le chiamate WhatsApp di gruppo con la nuova interfaccia sono ora in beta per gli iPhone come per gli Android. La versione di test per i malafonini potrebbe mutuare presto un altro elemento sempre in sperimentazione per dispositivi con OS mobile di Google. Si tratta della possibilità di modificare più sfondi per le conversazioni, a proprio piacimento e gusto. In attesa che la fase di test termini, possiamo ipotizzare che il rilascio delle novità per tutti gli utenti arrivi almeno tra qualche settimana sui rispettivi Play Store e App Store di Apple. Gli esperti dovranno verificare che non ci siano bug ed errori invalidanti e gravi.

