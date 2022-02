Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino: il cantante sarà in gara in rappresentanza di San Marino. Ma non sarà l’unico artista famoso in Italia a non rappresentare il nostro Paese nella competizione internazionale. Ci sarà anche Emma Muscat che giusto ieri sera ha trionfato nella competizione di Malta.

L’Italia si presenterà quindi con Brividi di Mahmood e Blanco ma in gara ci saranno altri due volti noti nel nostro Paese. Per la Repubblica di San Marino, il rappresentante ufficiale sarà Achille Lauro, per Malta sarà Emma Muscat, nota a molti per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa.

Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022

I dubbi in merito erano davvero pochi. Il nome di Achille Lauro, dopo Sanremo 2022, è spuntato tra i candidati per l’Eurovision in rappresentanza di San Marino insieme a colleghi big italiani ed emergenti.

Nella finale di Una Voce Per San Marino, con ben poche sorprese, ha trionfato lui che ha fatto sempre parlare di sé e dei suoi outfit eccentrici. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, che lo ha visto ben lontano dal podio, Achille Lauro sarà all’Eurovision Song Contest 2022 in scena a Torino in rappresentanza di San Marino.

Emma Muscat all’Eurovision Song Contest 2022

Non solo Achille Lauro: ci sarà anche Emma Muscat all’Eurovision Song Contest 2022. La cantante rappresenterà il suo Paese Natale: Malta. Emma Muscat è nota al pubblico italiano per aver preso parte al talent show Amici di Maria De Filippi negli scorsi anni. In seguito al talent show ha intrapreso una carriera interessante nel mondo nella musica. La vedremo sul palco dell’Eurovision di Torino.