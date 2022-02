Su Amazon fa il suo ritorno con una grande offerta uno degli smartphone maggiormente richiesti e comperati negli ultimi mesi. Parliamo dello Xiaomi 11 Lite 5G NE, considerato anche uno dei telefoni dal costo economico usciti nel 2021. Il device è dotato di ottime qualità, performance e un prezzo al minimo storico sull’e-commerce. Infatti, quest’oggi 19 febbraio, il device del produttore cinese è venduto a 299,90 euro (invece di 399,90 euro di listino), dunque al 25% in meno. Insomma, si tratta di uno smartphone dotato di ottime caratteristiche tecniche, che andremo a vedere di seguito, e un low-cost al di sotto della soglia dei 300 euro disponibile ora come ora sul mercato.

Offerta Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a... Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Lasciati catturare...

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e...

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE sfoggia un display AMOLED piatto da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz e fornisce il supporto Dolby Vision per un’esperienza visiva di elevato livello. Il dispositivo è provvisto di un’ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit, ed è in grado di riprodurre ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo ad alto grado di precisione del colore. Sotto la scocca trova posto il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G con a supporto 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, capace di offrire potenti prestazioni fino a 12 TOPS (con supporto Dual SIM Dual 5G).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, oggi al minimo storico su Amazon al prezzo di 299,90 euro (venduto e spedito dall’e-commerce ), mostra una tripla fotocamera, di cui un sensore principale da 64MP, un grandangolare da 8MP e una telemacro da 5MP. La batteria è da 4250mAh ed è dotata anche di supporto alla ricarica rapida a 33W, che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Acquistare questo device significa prenderlo ad un prezzo scontato di 100 euro, oltre alla possibilità di pagarlo anche a rate a tasso zero: ossia 5 rate da 59,98 euro al mese.

