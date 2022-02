FBI 4 e FBI: International raggiungono quota sei episodi ciascuno su Rai2, con l’appuntamento di sabato 19 febbraio: le due serie poliziesche di CBS, che fanno parte del franchise creato da Dick Wolf, sono in onda entrambe ogni sabato sera in prima visione assoluta per l’Italia.

La programmazione di FBI 4 e FBI: International è partita lo scorso 22 gennaio e procede di pari passo: sia la serie originale, alla sua quarta stagione, che il nuovo spin-off qui al suo debutto, raggiungono quota sei episodi con la serata del 19 febbraio.

Ecco le trame di FBI 4 e FBI: International per gli episodi n. 6, intitolati rispettivamente Nella Rete e Segreti, in onda a partire dalle 21.10 in prima visione assoluta. Nel primo caso la squadra dell’FBI di New York indaga su una sparizione misteriosa, mentre nel secondo il team d’élite dell’International Fly Team dell’FBI di Budapest affronta una scottante questione internazionale che coinvolge USA e Iran.

Omar, Maggie e la squadra devono indagare sulla sparizione di una giovane donna. Quando la trama s’infittisce, prende una piega molto strana.

Bridget, una negoziatrice americana per i trattati di non proliferazione nucleare, pensa di cedere informazioni innocue al negoziatore iraniano di cui è innamorata, ma viene accusata di tradimento.

Dopo FBI 4 e FBI: International, Rai2 trasmette un’altra prima visione, la serie poliziesca Ultima Traccia: Berlino, la cui settima stagione è in onda dallo scorso sabato: nel secondo episodio del 19 febbraio, Hajo Wollgast scompare dopo una rapina nella sua lavanderia, di conseguenza Mina, Lucy e Radek, insieme ad Alexander, il nuovo membro dell’unità, iniziano ad indagare. Tutte le serie del sabato sera di Rai2 sono disponibili anche in streaming on demand su Raiplay, con i nuovi episodi fruibili dopo la messa in onda in prima tv.

