Il Samsung Galaxy S22 Ultra è stato da poco presentato e DxOMark ha già studiato a fondo il suo comparto fotografico. Il telefono ha ricevuto 131 punti: facendo la media, 134 sono stati assegnati per le foto, 86 per lo zoom e 114 per i video. Il Samsung Galaxy S22 Ultra, in questo modo, si è piazzato al 13esimo posto della classifica generale, pareggiando i conti con l’Oppo Find X3 Pro e con il Vivo X70 Pro. Secondo DxOMark, il telefono fa molto bene per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, l’esposizione e l’effetto bohek nelle foto.

Ottimo anche l’autofocus, veloce e preciso nei filmati, come l’accuratezza dei colori e la stabilizzazione. Purtroppo, però, in alcuni frangenti l’autofocus è anche apparso poco reattivo, si fanno notare degli artefatti in video in alto contrasto, così come nelle foto catturate con HDR si segnala una perdita di dettagli nelle parti meno esposte alla luce. In condizioni di scarsa illuminazione, i fotogrammi dei video non sono tanto uniformi se durante la videoregistrazione ci si muove.

Vi ricordiamo che il Samsung Galaxy S22 Ultra integra un sensore principale da 108MP (1/1.33″, 0.8μm pixel, 85° di campo visivo, apertura f/1.8, OIS, PDAF), un ultra-wide da 12MP (1/2.55″, 1.4μm pixel, 120° di campo visivo, apertura f/2.2, Dual Pixel AF), un primo teleobiettivo da 10MP (1/3.52″, 1.12μm pixel, 11° di campo visivo, apertura f/4.9, Dual Pixel AF, zoom ottico 10x) ed un secondo teleobiettivo da 10MP (1/3.52″, 1.12μm pixel, 36° di campo visivo, apertura /2.4, Dual Pixel AF, zoom ottico 3x), con AF Laser, videoregistrazione 8K a 24fps, 4K a 60fps, 1080p a 60fps e HDR10+ video. Potete trovare i dettagli dell’analisi svolta da DxOMark per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 Ultra a questa pagina. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com