C’è da registrare un aumento del prezzo Disney Plus annuale, soprattutto per i primissimi italiani che hanno dato fiducia al servizio oramai due anni fa. Il rincaro dell’offerta di contenuti va esaminato, appunto, sulla base della cifra di partenza dell’abbonamento ma resta un dato di fatto ovvero che in molti dovranno sborsare una cifra maggiore rispetto al passato.

Quanto costerà Disney Plus nel 2022

Nel febbraio 2021, dunque esattamente un anno fa, erano state esaminate tutte le casistiche degli aumenti del servizio di streaming. Il prezzo iniziale (quello del 2020) di 59,90 euro veniva mantenuto solo per i primissimi abbonati alla piattaforma (quelli che avevano fornito la loro adesione in anteprima). A molti altri veniva mantenuto il valore di 69,90 euro annuali, mentre da questa estate il costo del servizio (almeno quello mensile) è stato rivisto 8,90 euro. Per il 2022 invece, si provvederà ad una sorta di equiparazione di tutti i clienti, visto che l’offerta per 12 mesi è di 89,90 euro.

Il rincaro nasce di certo anche a seguito dell’ampliamento dei contenuti presenti sulla piattaforma Disney Plus, in particolare della sezione Star che include moltissime serie TV e film.

Sarà possibile disdire?

La comunicazione dell’aumento del prezzo Disney Plus sta giungendo a molti abbonati proprio in queste ore e si riferisce al prossimo pagamento. La data esatta del rinnovo è visibile nelle impostazioni del proprio account. Nel caso si voglia procedere proprio alla chiusura dell’abbonamento, si potrà farlo chiamando il numero 39 02947 52037, o semplicemente andando nel proprio profilo e cliccando su “Disdici abbonamento”. Anche nel caso dello stop all’abbonamento, si continuerà ad avere accesso a Disney+ fino al termine del periodo di fatturazione. Subito dopo, l’accesso a tutti i contenuti sarà negato, a meno di una sottoscrizione di un nuovo contratto, naturalmente al prezzo pieno di 89,90 euro già nominato e che ora diventerà lo standard per tutti gli iscritti (senza alcuna eccezione).

