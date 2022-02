A sempre più italiani capita di ricevere le cosiddette telefonate mute dai call center, ossia chiamate nelle quali (dopo la risposta del ricevente) non viene emesso alcun suono). Sul perché queste avvengono è giunto un chiarimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Le informazioni rese possono anche venirci in aiuto per difenderci da quella che è una vera e propria scocciatura.

Perché si ricevono sempre più telefonate mute

Le telefonate mute nascono dall’esigenza dei call center di ottimizzare sempre di più il lavoro dei loro operatori. Esistono dei sistemi automatici per i quali vengono chiamati in contemporanea più utenti per evitare tempi morti di attesa ai lavoratori nei call-center. Solo alla riposta accertata di un numero appunto, quella conversazione viene passata ad un operatore. Questo modo di operare crea i momenti in cui la chiamata è del tutto silenziosa, proprio perché questa non è stata ancora associata a nessuno.

Come proteggersi dalle telefonate mute dai call canter

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la pratica, mettendo in luce come la ricezione delle telefonate mute possa mettere in ansia chi le riceve, perché magari ritiene di essere vittima di stalking o comunque di scherzi. Proprio per questo motivo, è stato stabilito che tutte le chiamate dovrebbero avere un sottofondo sonoro, magari riconducibile ad un contesto di un call center con voci e altri rumori “da ufficio”. Allo stesso tempo, sempre il Garante stabilisce che, dopo la mancata risposta da parte di un call canter, bisognerebbe far trascorrere almeno 5 giorni per un secondo contatto.

Per gli utenti che non vogliono più essere molestati dalle telefonate mute, l’unica arma a disposizione resta quella di inserire il relativo recapito nella black list del telefono e ripetere l’operazione per tutti i numeri che si comportano allo stesso modo. Si potranno così bloccare se non proprio tutte le chiamate dai call center che adottano questa procedura, almeno una buona parte.

