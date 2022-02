Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha già trovato una nuova serie su cui lavorare dopo la fine dello show storico su BBC. Lo sceneggiatore adatterà il romanzo Grandi Speranze di Charles Dickens in una nuova versione televisiva. Composta da sei episodi, è una co-produzione BBC e FX.

Olivia Colman, attrice britannica pluripremiata con un Oscar, un Emmy e tre Golden Globes, interpreterà Miss Havisham, mentre al giovane Fionn Whitehead spetterà il ruolo del protagonista, l’orfano Pip. Al loro fianco, un cast corale: Ashley Thomas nel ruolo di Jaggers: Johnny Harris sarà Magwitch; Shalom Brune-Franklin è Estella; Hayley Squires è Sara; Owen McDonnell è Joe; Trystan Gravelle è Compeyson; e Matt Berry interpreterà Mr Pumblechuck.

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, scriverà e produrrà la serie limitata.

Grandi Speranze è il classico racconto di formazione. La storia segue quella di un orfano soprannominato Pip, attraverso le vicende della sua infanzia e adolescenza. Pip lavora come apprendista fabbro in un villaggio di campagna, quando si imbatte in un misterioso benefattore (che vuole restare anonimo) il quale gli regalerà una fortuna che gli cambierà la vita. Dopo essersi stabilito nell’alta società londinese, Pip scopre la verità sulla sua fortuna e deve fare i conti con un amore non corrisposto.

Dickens pubblicò per la prima volta la storia in una serie di capitoli settimanali nel 1860 prima che fosse successivamente pubblicata come romanzo completo. Grandi Speranze segna il secondo adattamento di Dickens per BBC e FX, dopo A Christmas Carol nel 2019.

Il team dietro l’amato classico di Natale tornerà a produrre la serie limitata per BBC: Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W Zucker, Kate Crowe e Mona Qureshi, che saranno anche produttori esecutivi. E Lucy Forbes di This Is Going To Hurt dirigerà la serie tv.

Le riprese di Grandi Speranze sono appena iniziate a Londra, ma una data di lancio non è ancora stata annunciata.

Continua a leggere su optimagazine.com.