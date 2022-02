La finale di Una Voce Per San Marino in onda stasera, sabato 19 febbraio, in diretta TV e streaming. L’evento porterà a decretare il vincitore tra i cantanti in gara ovvero colui che approderà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

L’Italia ha già effettuato la sua scelta: sono Mahmood e Blanco con Brividi i nostri rappresentanti in quanto vincitori del Festival di Sanremo 2022. Proprio dallo stesso Festival, Achille Lauro ci prova co San Marino. Qualora trionfasse, sarebbe in sfida contro i nostri rappresentanti – tra gli altri.

Nel corso della finale di Una Voce per San Marino si sfideranno 19 concorrenti: i 9 finalisti della categoria “emergenti” e i “big” che hanno avuto accesso alla finale su invito. Presenteranno la serata Senhit, artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all’Eurovision nel 2021, e Jonathan Kashanian.

Nello specifico, vedremo i seguenti artisti in sfida per un posto per l’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino.

Achille Lauro

Alessandra Coll e DJ Burak Yeter

Blind

Cristina Ramos

Francesco Monte

Ivana Spagna

Matteo Faustini

Tony Cicco, Deshedus e Alberto Fortis

Valerio Scanu

Fabry & Labiuse Feat. i Miodio

Dove seguire la finale di Una Voce Per San Marino

La finale di Una Voce Per San Marino sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV sabato 19 febbraio 2022 a partire dalle ore 21.00. La TV di San Marino è fruibile in streaming dal sito ufficiale.

Si può seguire il programma anche sul canale 831 del digitale terrestre, canale 93 Tivùsat, canale 520 Sky.

L’evento si terrà al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, accessibile al pubblico previo acquisto degli appositi biglietti d’ingresso.