La storia della morte di Bon Scott è anche quella della resilienza di una band. Loro, gli AC/DC, hanno da poco sfornato Highway To Hell per conquistarsi un posto d’onore nell’olimpo del rock. Bon Scott è un frontman eccezionale, di lui dicono che sia in grado di trasformare in palcoscenico qualsiasi luogo calchi con i suoi piedi, soprattutto un pub. Ecco, un pub. Bon Scott ha il brutto vizio di bere, con la triste fama – molto più simile a una leggenda metropolitana – di essere arrivato a scolarsi una bottiglia di dopobarba in assenza di alcol.

Il 18 febbraio 1980 Bon è talmente annoiato che arriva a telefonare a Silver Smith, la sua ex, per chiederle di uscire. Silver rifiuta, e rifiuta anche l’invito di Alistair Kinnear, che indirizza – appunto – all’attenzione di Bon per aiutarlo a vincere la noia. I due escono insieme e scelgono di passare la serata al Music Machine di Camden. C’è un festa, in quel locale.

Bevono, Bon e Alistair. Quest’ultimo, alla fine della festa, si offre di riaccompagnare Bon a casa. Lo fa salire sulla sua Renault 5 e si fermano di fronte ad Ashley Court, dove l’artista vive. Alistair tenta di svegliare Scott, ma il cantante degli AC/DC non risponde ai suoi stimoli. “Tranquillo, deve solo dormire”, lo tranquillizza Silver al telefono. Così Kinnear, senza forze, non tenta nemmeno di sollevare l’amico per accompagnarlo in casa e si rimette in viaggio verso East Dulwich. Lascia l’amico nell’auto e si promette di risvegliarlo l’indomani mattina.

Alle19:30 del 19 febbraio 1980 Alistair fa la macabra scoperta: il corpo di Bon è ancora nella sua Renault 5 parcheggiata sotto casa, morto. Kinnear mette in moto e lo porta all’ospedale, ma è tardi: un’intossicazione da alcol si è portata via il frontman degli AC/DC ad appena 34 anni. Questo è ciò che la cronaca riferisce, ma ci sono tante sfumature: un amico ha fatto visita a Kinnear alle 11 del mattino e gli ha riferito che nella sua Renault 5 non c’è più nessuno. Alistair, poi troverà il corpo di Bon alcune ore più tardi. Cos’è successo al cantante degli AC/DC?