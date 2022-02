La vendita vera e propria degli Echo Show 15 su Amazon è partita da poche ore, in particolare da ieri 17 febbraio. Dopo i preordini del dispositivo di scena dallo scorso 20 gennaio, sul noto store è possibile ora procedere alla transazione vera e propria. Peccato che i tempi di consegna per il nuovo gioiellino hi-tech con Alexa integrata siano a dir poco biblici.

Stiamo parlando di un nuovo top di gamma della serie Echo di Amazon che presenta uno schermo da 15,6 pollici e un profilo davvero sottile, tanto da essere pensato per abbellire le pareti di salotti e altri ambienti della casa. La risoluzione dello schermo è Full HD (1080p) mentre la fotocamera è da 5 MP. L’uso del dispositivo è molteplice: ci aiuterà a tenerci in contatto (attraverso videochiamate) con chiunque vogliamo, visualizzare TG per news aggiornate, video, film e serie TV su Prime come su Netflix, ottenere informazioni meteo o ancora ricette e organizzare promemoria. Il device è pure utile per gestire la propria smart home, magari anche controllare i luoghi della casa sorvegliati da una videocamera.

Tutte le funzioni su indicate condensate in un design davvero unico e innovativo per la serie Echo non hnno lasciato indifferenti i potenziali acquirenti. Per questo motivo gli Echo Show 15 sembrano già andare a ruba, nonostante il loro prezzo non proprio alla portata di tutte le tasche. Il costo di listino resta infatti quello di 249,90 euro ma le spedizioni del dispositivo sono decisamente posticipate. Se, con il preordine di gennaio, si è riusciti ad ottenere il device in questa parte di febbraio chi provvede alla transazione non riuscirà a ricevere il prodotto prima del 10 maggio. Più esattamente, la finestra temporale in cui la spedizione dovrebbe concretizzarsi è quella che va appunto dal 10 maggio al giorno 16 dello stesso mese (almeno fino a nuovo aggiornamento, pure possibile).

Ti presentiamo Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”,... Alexa può mostrarti molto di più – Ottimizza l’organizzazione...

Organizzazione a colpo d’occhio – Usa i widget di Alexa per...

Continua a leggere su optimagazine.com