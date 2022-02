Purtroppo sono in arrivo una serie di rimodulazioni TIMVISION sia per chi usufruisce dell’offerta Netflix che DisneyPlus, dalla prossima primavera. Più precisamente dal 1 aprile, l’operatore ha appena fatto sapere che modificherà unilateralmente le condizioni di contratto dei suoi clienti, per sopraggiunti cambiamenti del mercato.

Tutte le rimodulazioni TIMVISION programmate

La prima delle rimodulazioni TIM VISION di scena dal 1 aprile è quella riguardante l’offerta Mondo Disney+, che include sia i servizi TIMVISION che quelli DisneyPlus appunto. L’aumento sarà di ben 3,00 euro. La modifica riguarderà poi l’offerta Mondo Netflix, che comprende il piano standard della piattaforma di streaming di serie TV e film. Il costo per i clienti aumenterà di 1 euro al mese.

Le rimodulazioni TIMVISION continuano per i servizi TIMVISION anche per l’offerta Mondo Intrattenimento, che prevede sia DisneyPlus che Netflix (nella versione standard). In quest’ultimo caso, l’aumento sarà pari a 3 euro. Per finire . chi ha aderito all’opzione Netflix Premium, vedrà la spesa mensile maggiorarsi di 1 euro.

Diritto di recesso

Naturalmente i clienti che non vorranno accettare una delle rimodulazioni TIMVISION fin qui esaminata, avrà diritto di recedere dal suo contratto ma entro e non oltre il 30 aprile. Per procedere, si potranno percorrere diverse strade alternative:

tramite richiesta dall’Area Clienti MyTIM;

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma):

via PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, allegando copia di un documento d’identità;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Va ricordato che il diritto di recesso per ognuna delle offerte TIMVISION con intrattenimento extra su elencate non prevede penali e costi di alcun tipo aggiuntivi per il cliente finale. Tutte le promozioni extra dei pacchetti degli utenti non menzionate rimarranno invece invariate, almeno fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Ulteriori dettagli sulle modifiche unilaterali del contratto sono visibili su questa pagina.

Continua a leggere su optimagazine.com