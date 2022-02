Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è Tutte Le Notti, una ballad dal nuovo album in uscita Space Cowboy, il primo dopo lo split dei Thegiornalisti. Il singolo sarà fuori da mercoledì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica dal 25 febbraio.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Tutte Le Notti è una ballad romantica e malinconica, il racconto della solitudine di chi vive la fine di una relazione: “E ti sogno tutte le notti, anche quando mi sveglio anche quando sono sobrio. La vita che ca**o è senza di te? Sì, senza di te”. Il spund è tipico del cantautore romano, che negli anni ci ha abituati al suo stile revival vicino alla grande canzone italiana degli anni ’80.

Tutte Le Notti arriva dopo Lupin e La Stagione Del Cancro E Del Leone. L’album Space Cowboy sarà fuori il 4 marzo 2022, ma per il cantautore romano non sono finite le novità: Paradiso, infatti, tornerà sul palco in primavera per promuovere il disco. Il 2022, inoltre, sarà anche l’anno del primo film da regista del cantautore.

Il primo film di Tommaso Paradiso

Come anticipato l’anno scorso, Tommaso Paradiso ha anche firmato il suo primo film. Sulle Nuvole, questo il titolo, avrà come protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi, ma nel cast troviamo anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Il film racconta la storia di Nic Vega, un artista con una gloriosa carriera alle spalle, giunto a un punto di grandi incertezze nella sua vita. Alle sue spalle ci sono ancora i cocci di una grande storia d’amore e Nic, entrato in un periodo di forte crisi, decide di tornare dalla sua ex compagna per tentare di riprendere in mano i suoi anni.

Tommaso Paradiso ha curato soggetto e sceneggiatura insieme a Chiara Barzini e Luca Infascelli. Sulle Nuvole sarà disponibile nelle sale il 26, il 27 e il 28 aprile.