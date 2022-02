In Holding Poison dei Foo Fighters, su un arrangiamento degno dei più deliberati classici del rock, Dave Grohl racconta il suo rapporto con la negatività emozionale e dell’effetto sulle persone che lo circondano. Il brano è uno dei tanti ingranaggi che muovono la macchina di Medicine At Midnight, decimo album in studio della band statunitense in cui si parla tanto di depressione, resilienza, ansia e frustrazione. Per questo Grohl e soci scelgono una tracklist fatta di canzoni da cantare a squarciagola, una sorta di catarsi utile a combattere i propri demoni.

Demoni, nel vero senso della parola, ai quali i Foo Fighters danno voce soltanto nell’inedito estemporaneo March Of The Insane presentato sotto le mentite spoglie dei Dream Widow, band thrash metal che nell’horror comedy Studio 666 ha occupato la magione prima che i Foos vi entrassero per registrare l’ultimo album. Uno scherzo di Dave Grohl che i più hanno gradito, quasi preferendolo alle ultime produzioni della band.

Negli ultimi anni, infatti, la fanbase dei Foo Fighters è rimasta disorientata dalle nuove scelte sonore della band di Dave Grohl, convertita a una versione più tamarra di se stessa come dimostra, del resto, Holding Poison. Siamo ben lontani dal post-grunge di All My Life, The Pretender e Times Like These: il nuovo singolo esplode in riffoni che sono un incidente frontale tra gli AC/DC e gli Aerosmith, il tutto sotto l’indiscutibile potenza vocale del frontman che vince sempre nell’accoppiata con il batterista Taylor Hawkins ma si perde, ultimamente, nell’eccesso di esuberanza.

Holding Poison dei Foo Fighters è la confessione di una persona negativa che tenta un approccio con i propri affetti, spiegando loro la sua intenzione di non trascinarli nel suo vortice. Per questo il mittente del messaggio spiega quanto sia dura lottare contro le sue angosce. Di seguito il testo e la traduzione del nuovo singolo, in rotazione radiofonica da oggi venerdì 18 febbraio.

[Verse 1]

I got this thing and I’ve been taking it out on you

Taking it out on you, poor you

Like a machine that’s always breaking down on you

Breaking down on you, so true

[Pre-Chorus]

I spin around, around, around

Spin around, around, around

Spin around, around, around

And then out of the blue

[Chorus]

Holding the poison down

Holding the poison down

Something to drown you out

I’m holding the poison down

You know I want what I want, I get what I get

You know what I mean? I meant what I said

Holding the poison down

Holding the poison down

[Verse 2]

I get the feeling that there ain’t nothing that I can do

Nothing will get me through, so blue

Sometimes I dream, I can dream, I can dream

And then I bleed, and I bleed, and I bleed

I get the feeling that there ain’t nothing that I can do

[Pre-Chorus]

I spin around, around, around

Spin around, around, around

Spin around, around, around

Out of the blue

[Chorus]

Holding the poison down

Holding the poison down

Something to drown you out

I’m holding the poison down

You know I want what I want, I gеt what I get

You know what I mean? I meant what I said

Holding thе poison down

Holding the poison down

[Pre-Chorus]

Stand around, around, around

Stand around, around, around

Stand around, around, around

Out of the blue

[Chorus]

Holding the poison down

Holding the poison down

Something to drown you out

I’m holding the poison down

You know I want what I want, I get what I get

You know what I mean? I meant what I said

Holding the poison down

Holding the poison down