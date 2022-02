Super offerta quest’oggi su Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), auricolari wireless che si ritrovano ad un prezzo piuttosto basso e l’occasione deve essere colta al volo per chi interessato. Ci ritroviamo di fronte alla stessa offerta proposta da Amazon per tali accessori di stampo Apple durante il periodo del Black Friday, è infatti da allora che il prezzo non scendeva così tanto.

Dettagli sull’offerta Amazon per AirPods Pro il 18 febbraio

Un calo significativo, dunque, dopo il prezzo preso in esame ad inizio settimana. Se quindi avete intenzione di acquistare degli ottimi auricolari wireless, questo è senza dubbio il momento giusto per farlo. Per ora gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) si ritrovano con disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e saranno spediti in poco tempo, ma vista la ghiotta occasione potrebbero esserci dei cambiamenti durante le prossime ore.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Sappiamo come i prezzi su Amazon siano piuttosto soggetti a rapide alterazioni, è bene quindi non perdere tempo se si stava pensando di acquistarli. Andando più nel dettaglio vediamo come quest’oggi Amazon proponga questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) al prezzo di 189 euro con spese di spedizione assolutamente gratuite. In poche parole è stato attuato uno sconto del 32% sul prezzo da listino che era di 279 euro. Ecco quindi che il risparmio risulta essere piuttosto importante e potrà far gola davvero a tutti.

Tra l’altro è possibile acquistare questi auricolari wireless a marchio Apple anche a rate attraverso Cofidis, il che renderà la spesa più leggera. Ricordiamo a questo punto quali sono gli elementi di spicco di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). In primis ritroviamo la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergersi completamente nella musica.

Se si ha necessità di ascoltare ciò che accade intorno, spazio alla modalità trasparenza. L’elemento di spicco di questi auricolari è senza dubbio l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Insomma accessori di grande qualità da non lasciarsi scappare.