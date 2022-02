Il ritorno di Station 19 5 non promette nulla di buono per i suoi personaggi. Lo spinoff di Grey’s Anatomy riparte, insieme al medical drama con l’ennesimo crossover, giovedì 24 febbraio su ABC (da marzo in Italia su Disney+), con un episodio basato sull’incidente di Owen e l’intervento del team dei pompieri di Seattle.

Per Station 19 5 la showrunner Krista Vernoff aveva in mente trame più leggere e divertenti, soprattutto in considerazione del fatto che la stagione precedente, quella incentrata sulla pandemia al pari della diciassettesima di Grey’s Anatomy, aveva avuto necessariamente un registro grave e drammatico.

Invece Station 19 5 si è trovata a gestire l’addio di un volto storico del cast, mettendo in scena la morte del suo personaggio, e anche ad inscenare le conseguenze dell’addio a Andrew DeLuca per sua sorella Carina e il suo matrimonio con Maya, per non dire della scelta difficile di Ben Warren di adottare la piccola Pru insieme a Miranda Bailey.

Station 19 5 continuerà ad affrontare temi difficili, anzi, nella seconda parte di stagione prenderà una piega ancora più “oscura”, come ha anticipato Vernoff a TVLine durante lo SCAD (Savannah College of Art and Design) TVfest che si è tenuto questa settimana.

La seconda metà della stagione prende una svolta un po’ più oscura di quanto previsto. La stanza degli sceneggiatori continua a prendermi in giro, perché sono entrata in questa stagione, dopo l’anno del Covid, dicendo: ‘È la stagione del divertimento , ragazzi!’. E per tutto il primo mese, mi hanno gettato nell’oscurità, quindi ho pensato: ‘No! È la stagione del divertimento!’. E invece tutto ciò che mi è stato proposto era più oscuro che mai.

Insomma Station 19 5 ha preso una strada imprevista, ma Vernoff è convinta che sebbene questa stagione non sia uno spasso per i personaggi “è super divertente da interpretare per gli attori“. Una delle trame più sofferte, vista la separazione dal fidanzato Theo e la perdita di Dean, riguarderà il personaggio di Vic, come ha confermato a TvLine l’attrice Barrett Doss.

La lotta continua. Ha ancora un viaggio da fare in questa stagione, e sono davvero entusiasta che tutti facciano quel giro con lei. È una sfida e adoro guardare un personaggio così spensierato e fortunato che attraversa alcune cose oscure e tenebrose. È nel percorso della lotta, ma se qualcuno può riprendersi, è proprio quella ragazza… Sono entusiasta di vedere come le persone si approcceranno al prossimo capitolo.

La serie è già stata rinnovata per una sesta stagione.

Things aren't cooling down in Seattle. ❤️‍🔥 #Station19 is getting another season, and we're coming back Feb 24 with all-new episodes! pic.twitter.com/GIPM7r3IHE — Station 19 (@Station19) January 11, 2022

