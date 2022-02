Come ben sappiamo, DAZN è la principale emittente che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione del campionato di Serie A fino alla stagione 2024, ma adesso tutti gli appassionati ed i tifosi delle squadre di Serie B per la prima volta in assoluto in Italia potranno seguire le partite del campionato cadetto in diretta streaming su Facebook. Questa novità è stata appena annunciata da Helbitz Media e dalla piattaforma social di Zuckerberg. Si tratta di una collaborazione del tutto nuova, che esordisce con la formula del pay-per-view sul social network. Andiamo a vedere insieme come funziona e quali sono i costi del servizio.

Accedere al nuovo servizio streaming che trasmetterà i match di Serie B non è assolutamente difficile: infatti, basterà andare sul canale Facebook di Helbitz Live e vedere le partite in diretta acquistando i singoli eventi ad un costo fisso di 3,49 euro cadauno. L’esordio del servizio è in programma domani 19 febbraio. Matteo Mammì, CEO di Helbitz Media, ha spiegato che Helbiz Live prosegue con l’obiettivo di far crescere i suoi contenuti sportivi e di intrattenimento, dando agli utenti l’accesso allo streaming in ogni momento, luogo e su qualsiasi dispositivo. Tale partnership con Facebook consente a tutti di vedere le partite di Serie B, senza l’obbligo di dover sottoscrivere un abbonamento; si tratta di una valida opzione per i clienti in questa fase del campionato.

Come continua Mammì, il campionato di Serie B indica una fucina di talenti e i fan, da domani, potranno seguire la loro squadra del cuore o sintonizzarsi in modo repentino su un match importante, ad un prezzo accessibile. Anche da parte di Facebook sono giunte dichiarazioni relative all’accordo, tramite le parole di Kike Levy, Responsabile Partnership Sportive Sud Europa per il social network di Meta. Oggigiorno più partner sportivi cercano sempre modi innovativi per raggiungere i fan ed aumentare le entrate e sono lieti di offrire eventi online a pagamento come soluzione pronta per i club, gli atleti e le organizzazioni sportive. Con le partite di Serie B su Facebook, i fan di più Paesi potranno seguire le loro squadre ovunque scelgano di sintonizzarsi.

