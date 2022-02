Nelle ultime ore sono stati rivelati i render sul design e le specifiche tecniche di OPPO A76, smartphone medi- gamma dell’azienda di Dongguan. Dalle immagini leak è possibile notare che il device sarà disponibile in due colorazioni: Nero e Blu, e che il suo design si avvicinerà molto a quello di OPPO A55. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, in base alle immagini, il telefono sarà dotato di cornici strette e di un display perforato per la fotocamera selfie, un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza ed un comparto fotografico posteriore di forma rettangolare che sporge e che comprende due grandi obiettivi ed un flash LED dual-tone.

Le specifiche principali del nuovo OPPO A76 includono un display flat HD+ con pannello da 6.56 pollici (con risoluzione di 1612 x 720 pixel) e con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, un chipset Qualcomm Snapdragon 680 (abbinato alla GPU Adreno 610) dotato di un supporto fino a 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, espandibile tramite microSD, la batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 33W. Il telefono funziona con la skin personalizzata ColorOS 11.1 basata sul sistema operativo Android 11 pronto all’uso. La rete 5G, invece, non è supportata.

L’OPPO A76 misura 164,4 x 75,7 x 8,4 mm e pesa 189 gr. Sul retro della scocca è presente una configurazione a doppia fotocamera, con un sensore primario da 13MP e un obiettivo secondario da 2MP. Il telefono include un sensore da 8MP sulla parte anteriore per selfie e chat video. Un dettaglio specifico riguarda il design che mostra il carrellino della SIM posizionato sul lato sinistro, mentre su quello destro si trova il bilanciere del volume ed il tasto di accensione/spegnimento, con sensore di impronte digitali integrato. Probabilmente, per quanto riguarda il prezzo, il device del brand cinese al cambio attuale dovrebbe costare intorno ai 180 euro.

