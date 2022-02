Dopo settimane di attesa, possiamo considerare praticamente ufficiale la proroga per il bonus asilo nido 2022. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate le prime risposte concrete da parte di INPS, che a conti fatti conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni, condivise anche sul nostro magazine. A tal proposito, vi dico subito che ci sono alcune date da tenere a mente per evitare di restare fuori dai giochi, visto che in Italia abbiamo la pessima abitudine di arrivare spesso e volentieri a ridosso di questi termini.

Cosa sappiamo sul bonus asilo nido 2022 da INPS e sulla scadenza della domanda

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento per quanto concerne il bonus asilo nido 2022 da INPS, in rifermento anche alla scadenza della domanda? In primo luogo, la data massima ufficiale entro la quale sarà necessario presentare la richiesta è stata fissata al 30 giugno. Dovrete accedere all’interno della vostra area utente nel sito di INPS, per poi recarvi nella sezione specifica. Tuttavia, le notizie di queste ore non fissano solo limiti temporali per tutti coloro che sono interessati all’iniziativa.

Già, perché per il bonus asilo nido 2022 abbiamo a disposizione un fondo limitato che ammonta a 530 milioni di euro. Questo vuol dire che, a prescindere dalla data entro la quale invierete la domanda per i vostri figli, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, dovrete stare attenti a non andare oltre l’esaurimento del budget. Insomma, se ritenete di soddisfare tutti i requisiti richiesti per ottenere questa ulteriore forma di agevolazione concepita dal governo per le famiglie italiane, sarà opportuno muoversi nel più breve tempo possibile.

Vi faremo sapere, naturalmente, appena verranno alla luce ulteriori dettagli ed informazioni sul bonus asilo nido 2022, con relativa domanda che dovrà essere presentata all’INPS nelle prossime settimane.