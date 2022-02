Per le immagini WhatsApp c’è una bella novità da mettere in evidenza nell’ultima beta Android siglata come la 2.22.5.11 sul Play Store. In effetti, proprio per foto, disegni e altri contenuti grafici è in arrivo la possibilità di vederne un’anteprima che dia più di un’idea di quanto condiviso in chat.

Come al solito, la notizia relativa alla novità per le immagini WhatsApp arriva da WABetaInfo che la introduce attraverso il suo blog personale dedicato tutto all’app di messaggistica. La foto di apertura articolo è abbastanza eloquente a tal proposito e mostra, appunto, la condivisione di un file .jpg all’interno di una chat. Nella conversazione, appunto, non appare più solo il nome del contenuto condiviso ma anche un box (simile a quello dei contenuti video) che ne cattura una parte.

L’introduzione dell’anteprima delle immagini WhatsApp tornerà di certo utile all’interno delle chat. Ben prima di aprire il file in effetti, non pochi utenti potranno avere sentore o certezza di parte del contenuto o del suo intero. La novità potrebbe dunque farci risparmiare tempo, dal momento in cui (magari per fretta) si potrebbe recepire la tipologia di un file condiviso ma scegliere di visualizzarlo nella sua completezza solo in un secondo momento.

Molti beta tester già visualizzano l’anteprima delle immagini WhatsApp proprio se dotati dell’ultima versione di test del servizio presente sul Play Store. Nel caso, condividendo un file, non si riesca a vederne anche la relativa anticipazione non c’è da preoccuparsi. Il rilascio della novità, come sempre, sta procedendo gradualmente e potrebbe richiedere ancora qualche giorno per la sua implementazione. Per quanto riguarda invece l’aggiornamento definivo per tutti della specifica funzione, bisognerà di certo aspettare qualcosina in più. Il discorso è valido non solo per gli smartphone Android, già paparazzati con la novità, ma anche per gli iPhone.

