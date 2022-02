Da giorni si parla con insistenza del rilascio dell’aggiornamento software Intraweb 2022 qui in Italia, con una svolta importante per tutti coloro che hanno interessi in questo specifico contesto. Dopo avervi dato alcune indicazioni sulle strade da seguire per restare al passo coi tempi nella giornata di ieri, credo che oggi 18 febbraio sia importante fornire dritte sulle operazioni da portare a termine prima di imbattersi nel suddetto upgrade. Solo così, infatti, eviteremo di andare incontro a brutte sorprese.

Le ultime indicazioni prima di installare l’aggiornamento software Intraweb 2022

Quali sono gli step che dobbiamo tenere a mente prima di procedere con il download del tanto atteso aggiornamento software Intraweb 2022? In primo luogo, è fondamentale procedere con il backup della vecchia versione, per poi aprire l’app. Ricordate di importare i dati della suddetta versione prima di avviare il processo di download della release, includendo a tal proposito anche formule e tracciati. Qualora doveste prendere atto della mancanza di alcuni dati, sarà il caso di ripetere l’operazione.

Dovrete poi configurare l’app per la firma, qualora l’aggiornamento software Intraweb 2022 dovesse rappresentare contestualmente anche il vostro primo utilizzo del servizio. A tal proposito, fate molta attenzione a specifiche aree, a partire dal Regno Unito, che dallo scorso anno come tutti sanno non rientra più nel territorio doganale e fiscale UE. In questo specifico caso, dunque, per cessioni e acquisti di prodotti bisogna prendere in considerazione procedure aggiuntive.

Insomma, ci sono alcuni concetti fondamentali che dobbiamo per forza di cose annotare prima di procedere con il download del tanto discusso aggiornamento software Intraweb 2022. Qualora doveste avere ulteriori considerazioni da aggiungere a quanto scritto questo venerdì, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi, in modo da fornire un contributo ulteriore per chi è meno esperto in questo specifico contesto.