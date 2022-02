Transplant 3 ci sarà: la serie medical girata a Montreal conquista il rinnovo per una terza stagione, a poche settimane dall’uscita della seconda negli Stati Uniti. In Italia Transplant è stata trasmessa nel 2021 da Sky Serie ed è disponibile in streaming su Now.

Il rinnovo di Transplant 3 è arrivato mentre la seconda stagione del dramma medico è in onda su CTV in Canada ed è attesa negli Stati Uniti sulla NBC il 6 marzo. Creata da Joseph Kay, nell’autunno 2020 Transplant si è imposta come una delle rivelazioni dell’anno, attestandosi come il secondo nuovo format drammatico più visto nel quarto trimestre dell’anno.

La conferma di Transplant 3 è arrivata da Justin Stockman, vicepresidente dello sviluppo dei contenuti e della programmazione di Bell Media. Questo l’annuncio riportato da Variety.

Gli spettatori di tutto il mondo hanno abbracciato Transplant e non vediamo l’ora di riportare questo cast eccezionale mentre continuiamo a raccontare le storie dello York Memorial Hospital.

Transplant 3 continuerà a raccontare la storia di “Bash” Hamed (interpretato da Hamza Haq), un medico siriano che arriva in Canada come rifugiato della guerra civile siriana e diventa uno specializzando nel pronto soccorso dell’immaginario York Memorial Hospital di Toronto. La serie è stata premiata con quattro Canadian Screen Awards nel 2021 ed è stata acclamata dalla critica per aver saputo portare un tema come quello dei diritti dei rifugiati nell’ambito di una classica serie drammatica d’ambientazione medica. Jocelyn Deschênes, presidente e a.d. di Sphere Media a livello internazionale, ha definito “un immenso privilegio per noi continuare l’ avventura di Transplant con partner così grandi come Bell Media e Universal International Studios“, perché la serie “ha toccato il cuore di molti spettatori in tutto il mondo e siamo fiduciosi che la terza stagione catturerà ancora di più la loro attenzione“.

