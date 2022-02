DAZN ha lanciato una promozione che consente a chi ha disdetto il proprio abbonamento di fruire di un mese gratuito nel caso in cui decidesse di riattivarlo. La società britannica di streaming ha cominciato da poco ad inoltrare un’email informativa a tutti gli utenti interessati. La riattivazione, se interessati, dovrà avvenire entro il 20 febbraio 2022 (non avete molto tempo per decidere). Tenete a mente che sarete tenuti a pagare almeno il primo mese, e che sarà necessario inserire come metodo di pagamento una carta di credito o un conto PayPal (questa è l’unica condizione da rispettare per avere diritto al mese gratuito).

Nelle email che DAZN sta recapitando agli utenti coinvolti c’è già specificato il link di destinazione per usufruire della promozione, che vi lasciamo anche noi a questo indirizzo. Nel giro di 24 ore dalla riattivazione, l’utente riceverà un’email con il codice promozionale e le istruzioni da seguire per il suo riscatto. Dobbiamo anche ricordarvi che l’abbonamento mensile a DAZN ha un costo di 29,99 euro (un aumento giustificato dall’aggiunta di tutta la Serie A in esclusiva per il prossimo triennio, tranne 3 partite delle 10 di ogni giornata, fornite in condivisione con Sky).

La piattaforma di streaming video offre la visione di Serie A e Serie B (BKT), Liga e FA Cup, dei canali TV di Milan, Inter e Juventus, ma anche l’UFC, il football della NFL, US Open e Roland Garros e tutto il palinsesto di Eurosport 1 e 2. Potrete fruire di DAZN su smart TV, set top box, smartphone, console di gioco e PC (praticamente una varietà di dispositivi, per non lasciare fuori nessuno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com