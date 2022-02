NCIS 19 e NCIS: Hawai’i tornano su Rai2 il 18 febbraio col secondo appuntamento in prima tv: la serie madre e il suo spin-off più recente hanno debuttato in Italia l’11 febbraio, con le rispettive première di stagione.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i vanno in onda insieme, ogni lunedì su CBS: in Italia sono delle esclusive di Rai2, che da sempre trasmette NCIS e ne ha mantenuto la prima visione anche dopo l’acquisizione dell’intera libreria di stagioni da parte di Italia1.

NCIS 19 è l’ultima stagione con il protagonista Mark Harmon, che esce di scena nel corso dei primi episodi, mentre NCIS: Hawai’i ha debuttato lo scorso autunno su CBS con Vanessa Lachey alla guida del cast, la prima donna a capo di una divisione dell’NCIS nella lunga storia del franchise (che include gli altri due spin-off NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans e il nuovo format di prossima uscita NCIS: Sydney)

Nell’episodio 2 di NCIS 19 in onda il 18 febbraio dalle 21.15 su Rai2, dal titolo Mezzo Morto, dopo l’esplosione della sua barca Gibbs viene dato per morto, mentre invece partecipa segretamente alle ricerche del serial killer che sta mietendo altre vittime.

Dopo NCIS 19 tocca al nuovo spin-off NCIS: Hawai’i, in onda alle 22:10: il secondo episodio della nuova serie si intitola Boom e la trama vede Tennant e l’N.C.I.S. impegnati a sconfiggere una squadra di ladri internazionali che assalta furgoni blindati. Inoltre, mentre Kai cerca un nuovo posto dove vivere, Lucy e Whistler devono chiarire il loro rapporto.

La programmazione di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i prosegue ogni venerdì in prima serata su Rai2, con un episodio per ciascuna serie, resi disponibili anche in streaming on demand sulla piattaforma Raiplay.

