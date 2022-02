Mariah Carey accusata di diffamazione. A puntare il dito contro la cantautrice, questa volta, è il fratello maggiore Morgan Carey in riferimento all’autobiografia The Meaning Of Mariah Carey. Secondo Morgan, Mariah lo avrebbe diffamato in un passaggio del libro in cui parla dei suoi rapporti con la droga.

Mariah Carey accusata di diffamazione

La vicenda continua dal 2021, quando Morgan aveva denunciato la sorella Mariah per alcuni passaggi contenuti in The Meaning Of Mariah Carey in cui la cantante presentava il fratello come un assiduo consumatore di cocaina. Affermazioni, quelle riportate dalla cantante, che avrebbero condotto Morgan in uno stato di profonda angoscia, oltre ad aver creato un danno alla sua reputazione.

L’anno scorso, nello specifico nel mese di marzo, il giudice Barbara Jaffe aveva respinto le accuse di Morgan ma nelle ultime ore, lo stesso giudice, ha stabilito che Mariah Carey potrebbe essere citata in giudizio. Nel suo libro, infatti, la cantante ha presentato Morgan come un tossicodipendente facente parte di un non meglio specificato “sistema” in ben due passaggi. Questa la motivazione del giudice Jaffe depositata il 15 febbraio 2022:

“Sebbene [Mariah] Carey affermi che la frase ‘talvolta spaccio di droga’ sia un ‘epiteto retorico’, alla luce della precedente affermazione secondo cui il querelante avrebbe fornito ai frequentatori di club ‘favori in polvere’, il lettore medio potrebbe capire che questa frase significhi che l’attore [Morgan] aveva commesso un crimine grave. Il contesto consente ragionevolmente a un lettore medio di concludere che Carey si riferisca, in questa dichiarazione, alla cocaina, che è una sostanza controllata il cui possesso e/o vendita è vietato dalla legge di New York. Implica quindi che l’attore abbia commesso un reato grave e ciò è sufficiente a sostenere un’azione per diffamazione”.

I trascorsi con la sorella

Nel febbraio 2021 Mariah Carey era stata denunciata dalla sorella Alison più o meno per lo stesso motivo. Nel capitolo Dandelion Tea della sua autobiografia la cantante accusava la sorella di averla sedata con una dose massiccia di Valium per poi consegnarla a un balordo vicino al mondo della prostituzione. Alison aveva respinto queste accuse, sostenendo che il racconto fosse privo di fondamento.

Alison aveva inoltre tentato di evitare le vie legali cercando un contatto con i legali di Mariah, ma senza risultati. Per questo aveva provveduto a denunciare la sorella accusandola di aver raccontato il falso e di non averla mai aiutata nei suoi problemi personali, oltre a spiegare le gravi conseguenze emotive subite dopo aver letto quelle dichiarazioni.