Una maratona di 1992-1993-1994 in occasione del trentesimo anniversario di Tangentopoli: per ricordare la maxi-inchiesta di Mani Pulite, il cui inizio si riconduce simbolicamente al 17 febbraio 1992, giorno dell’arresto del dirigente del Pio Albergo Trivulzio Mario Chiesa, Sky Atlantic +1 (al canale 111 di Sky) si trasforma in un canale dedicato alla serie tratta “da un’idea di Stefano Accorsi”, come da tormentone che ha accompagnato le sue tre stagioni.

La maratona di 1992-1993-1994, con ciascun capitolo della trilogia, è in onda per tutto il giorno il 19 e il 20 febbraio su Sky Atlantic Maratone – A trent’anni da Tangentopoli, il pop-up channel appositamente predisposto per ripercorrere, tra ricostruzione storica e narrazione romanzata, i fatti degli anni che convenzionalmente hanno chiuso la Prima Repubblica e dato inizio alla Seconda. La serie Sky e Wildside ha inteso raccontare il triennio segnato dalle inchieste del Pool Mani Pulite e dai processi che ne sono scaturiti, arrivati a coinvolgere i segretari di quasi tutti i principali partiti italiani e molti grandi e piccoli imprenditori e amministratori pubblici, delineando un sistema di corruzione diffusa e di finanziamento illecito dell’attività politica.

Con la maratona di 1992-1993-1994, di cui sul nuovo canale propone la programmazione integrale, Sky celebra i trent’anni da quello spartiacque per la vita politica e istituzionale italiana, capace di spazzare via un’intera classe dirigente e i partiti che erano stati espressione del famoso “sistema bloccato” degli anni Ottanta, a prendo la strada al fenomeno del berlusconismo che si sarebbe imposto nel vuoto lasciato al centro e a destra dalla dissoluzione della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, oltre che dei tanti partiti minori con essi coalizzati.

La maratona di 1992-1993-1994 è un modo per rivivere gli sconvolgimenti giudiziari, politici e sociali dell’inizio degli anni Novanta, attraverso personaggi fittizi inseriti però in un contesto storico piuttosto preciso (la prima stagione si apre proprio con l’arresto di Mario Chiesa e la scena delle banconote gettate nel water in un goffo tentativo di annacquare le prove). A guidare la trama sono lo spregiudicato pubblicitario Leonardo Notte (interpretato da Stefano Accorsi), il giovane leghista Pietro Bosco (Guido Caprino) e l’ambiziosa showgirl Veronica Castello (Miriam Leone), le cui vite si intrecciano con i veri protagonisti della storia politica italiana, a partire dal volto iconico di Mani Pulite, il magistrato Antonio Di Pietro (interpretato da Antonio Gerardi), e il futuro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon).

La maratona di 1992, 1993, 1994 – dirette da Giuseppe Gagliardi, con Claudio Noce co-regista della terza stagione – è disponibile il 19 e il 20 febbraio su Sky Atlantic +1, oltre che on demand su Sky e in streaming su NOW.