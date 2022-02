Mahmood e Blanco sono i più trasmessi in radio con il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022. Brividi è infatti la canzone più trasmessa in radio in questo momento. Il podio è tutto sanremese e rispecchia, in parte, la reale classifica di gradimento finale, con un’eccezione: La Rappresentante di Lista.

Al primo posto dei brani più trasmessi in radio in Italia c’è Brividi di Mahmood e Blanco. Sul podio, poi, Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista e O Forse Sei Tu di Elisa. Assente dal podio dei più trasmessi Gianni Morandi, presente invece sul podio di Sanremo.

Non sono questi questi i brani più trasmessi in radio da Sanremo 2022. Tra le prime 10 posizioni anche la trascinante Dove Si Balla di Dargen D’Amico che occupa il quarto posto. Domenica di Achille Lauro è alla posizione numero 8 e candidata tra i brani per l’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

Tra le canzoni italiane, c’è poi Mi Fiderò, il nuovo singolo di Marco Mengoni con Madame. La coppia inedita occupa il sesto posto.

Chiude la top 10 dei brani più trasmessi in radio in Italia Adele, alla posizione numero 10 con la sua Oh My God. Per la successiva canzone di Sanremo 2022, invece, occorre scorrere fino alla posizione numero 13 dove troviamo Apri Tutte Le Porte di Gianni Morandi, che porta la Irma di Jovanotti. E proprio Jovanotti lo segue alla posizione numero 14 con La Primavera.

Posizione numero 16 per Irama con Ovunque Sarai e alla 17 le Farfalle di Sangiovanni. Chiude la top 20 dei brani più trasmessi Inn radio in Italia in questo momento la canzone Insuperabile di Rkomi, anche questa emersa da Sanremo 2022.