L’Indice della Paura è la nuova proposta thriller in prima tv di Sky Atlantic e Now, in onda venerdì 18 febbraio. Adattamento dell’omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, la miniserie Sky Original in quattro episodi vede protagonista assoluto Josh Hartnett (il giovane aviatore di Pearl Harbor, visto anche in Penny Dreadful e La furia di un uomo – Wrath of Man), in un adrenalinico financial thriller in cui la paura domina i mercati finanziari, il mondo intero e anche l’equilibrio psicologico del genio informatico Alex Hoffman.

L’Indice della Paura è prodotto da Left Bank Pictures, i fautori dell’acclamato royal drama Netflix The Crown, in associazione con Sky Studios. La serie andrà in onda in un’unica soluzione, come spesso accaduto negli ultimi mesi su Sky, con tutti i 4 episodi in una sola serata, a partire dalle 21.15 del 18 febbraio su Sky Atlantic (canale 110).

L’Indice della Paura, per la regia di David Caffrey (The Alienist, Peaky Blinders), vede Hartnett nei panni del Dr Alex Hoffman, genio informatico ed ex scienziato del CERN che sta per lanciare un sofisticato algoritmo capace di generare grosse quantità di soldi sfruttando la paura dei mercati. Accanto a lui Arsher Ali (The Ritual, Informer) è nei panni di Hugo, suo socio in affari e migliore amico, mentre Leila Farzad (I Hate Suzie, Innocent) è Gabriella Hoffman, sua moglie, e Grégory Montel (Call My Agent) interpreta il detective che si troverà a indagare sulla notte peggiore della vita del dottor Hoffman.

@Sky

La trama de L’Indice della Paura parte quando il dottor Alex Hoffman, scienziato e genio dell’informatica, è pronto a fare una fortuna col suo migliore amico Hugo, che è anche suo socio in affari nel campo dei fondi speculativi: sta infatti per presentare agli investitori il VIXAL-4, un sistema di intelligenza artificiale che sfrutta le paure dei mercati finanziari e opera in modo da ottenere grandi rendimenti in pochissimo tempo. Un vero e proprio “indice della paura” che promette enormi guadagni, ma qualcosa va storto: Alex, infatti, sta per vivere le peggiori 24 ore della sua vita che lo costringeranno a mettere in discussione tutto ciò che vede. Un viaggio frenetico attraverso la realtà, la memoria e la fantasia paranoide lo costringerà a fare i conti con la propria salute mentale. Nel cuore pulsante del distretto finanziario di Ginevra, un brutale attacco in casa sua da parte di un uomo che conosce tutti i suoi codici di sicurezza, seguito da altri eventi inspiegabili, convincerà Alex che qualcuno sta provando a incastrarlo. Qualcuno sarà disposto a credere davvero che non sia semplicemente impazzito? Il detective Leclerc, assegnato al caso, deve decifrare questo ex scienziato del CERN, la cui talentuosa moglie artista, Gabby, stavolta potrebbe perdere la pazienza, mentre l’unica preoccupazione di Hugo è il business da miliardi di dollari. Il genio e l’inventiva di un uomo solitario, in un mondo moderno fatto di intelligenza artificiale, capitalismo e scoperte tecnologiche, possono portare dal successo alla distruzione.

L’Indice della Paura, scritta da Paul Andrew Williams (Broadchurch) e Caroline Bartleet (Ticking), è in onda il 18 febbraio su Sky Atlantic in prima serata, ma l’intera stagione è già disponibile on demand su Sky e in streaming su Now.