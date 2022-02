Tra i sogni di Ivan Granatino, cantautore casertano, c’erano quello di salire sul palco di Sanremo, e c’è riuscito l’anno scorso grazie a Nino D’Angelo, e di venire ad esibirsi in un mio programma. Ivan fin da piccolo guardava tutti i Roxy Bar e Help. Ci teneva ad esibirsi col gruppo e ci siamo davvero divertiti. Ha raccontato la sua storia e ha fatto dal vivo quanti pezzi desiderava.

Granatino ha da poco pubblicato un doppio album, “Ingranaggi 2.0”, dove c’è contenuta tantissima della sua storia musicale. Parecchia gravita attorno alla serie televisiva “Gomorra”. “A storia e Maria” era inserita in Gomorra 1. Da Gomorra 4 “Tutto apposto”, da Gomorra 5 “L’addore forte do’ mare” e “Napule allucca”. “Guagliuncé” è invece presente nella colonna sonora del film “Mancino naturale” dei Manetti Brothers con Massimo Ranieri e Claudia Gerini.

Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso ha cantato anche “Faciste peccato” e, infine, e non poteva mancare “Caramella”, che rappresenta il suo record sui social con 30 milioni di download su Spotify, 86 milioni di visualizzazioni su YouTube e 150.000 su Tik Tok.

Guardati il video integrale e goditi questo artista bravissimo e unico che colpisce per la sua sincera limpidezza e la sua passione per la musica che ha radici lontane.

Ecco la sua bio:

IVAN GRANATINO nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il rock e l’hip hop, tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra questi due generi musicali. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale. Grazie al suo stile che passa con disinvoltura dal rap, all’r&b, dalla musica dance al rock, Ivan Granatino collabora con grandi artisti del panorama italiano come Clementino, Club Dogo, Luchè, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio, Franco Ricciardi e D-Ross. Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan esce con il singolo “Pare mo,” pubblicato nel 2015. A maggio 2017 pubblica l’album “Ingranaggi”. Diversi brani di Ivan sono stati utilizzati come colonne sonore di film e serie tv: “Gomorra 4” e “Gomorra 5 – l’ultima serie” “Reality” di Matteo Garrone, il corto presentato alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia “La Gita”, l’ultimo film di Claudia Gerini, “Mancino Naturale”. Anche attore nei film dei Manetti Bros “Song e Napule” e “Ammore e mala vita” e “L’oro di Scampia” di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello.

Questa la tracklist di “Ingranaggi 2.0”:

DISCO 1

1. Vulevo (Intro)

2. Bene e Male

3. Amò

4. Punto su di noi

5. Mentirosa mia (focus track)

6. Mammà ft. Andrea Sannino

7. Buongiorno Napoli ft. Franco Ricciardi

8. Caramella ft. Bl4ir

9. Dinero ft. Clementino & Max D’Ambra

10. Pablo Escobar Ft. Abraham De Palma

11. Tutto apposto ft. D-Ross (Gomorra4 Soundtrack)

12. Viene appriesso a me ft. Giusy Attanasio

13. Vitamì

14. Guagliuncè ft. Vincenzo Bles & Don Rafaelo

15. Me llama ft. Bl4ir

16. Annarè

17. Fatte a croce

DISCO 2

1. Io non posso

2. Napule Allucca (Gomorra5 – Soundtrack)

3. Sempe

4. A guagliona d’o core

5. Perdonami fest bles

6. Faciste Peccato

7. Chapeau

8. L’addore forte d’o mare (Gomorra5- Soundtrack)

9. Nun veco l’ora

10. Dimmi

11. Se vive a metà

12. Mai

13. Tu

14. My dream

15. N’ammore e basta

16. Baby

17. Spuoglieme

