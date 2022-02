Gli iPhone 14 Pro potrebbero introdurre il blocco RAM da 8GB, includendo 2GB in più rispetto agli attuali iPhone 13 Pro. Non che alla mela morsicata sia mai importato nulla dei dati puramente numerici, anche se alla fine ha sempre glissato sul quantitativo RAM dei propri dispositivi, pur venendo poi fuori con i tradizionali teardown in seconda battuta. Il problema potrebbe non porsi con gli iPhone 14 Pro, introducendo per la prima volta 8GB di RAM.

Come riportato da ‘macrumors.com‘, la notizia arriva dall’Asia, e più nello specifico dal blog coreano Naver. L’utente yeux1122 ha citato fonti interne alla filiera produttiva di Apple, che avrebbero a propria volta fatto sapere che il prossimo iPhone 14 Pro monterà 8GB di RAM. Molto spesso, in passato, la fonte ha dimostrato la propria affidabilità, anche se bisogna sempre tener presente che si tratta di indiscrezioni, che potrebbero non corrispondere ai fatti. L’ipotesi era stata sostenuta lo scorso dicembre anche dall’analista di Haitong International Securities, Jeff Pu.

Non che la situazione cambierà troppo la situazione, visto che la mela morsicata ha abbondantemente dimostrato di sapersela cavare anche con un blocco RAM di 6GB, tenendo testa ai device che di RAM che hanno anche quasi il doppio. Dal punto di vista del marketing, invece, gli 8GB di RAM degli iPhone 14 Pro potrebbero fare la differenza, dato che anche i Samsung Galaxy S22 partono da un taglio RAM minimo di 8GB (immaginate cosa riuscirà a combinare un melafonino con 8GB di RAM nell’immaginario collettivo, visto che già adesso la differenza rispetto ai concorrenti Android, pur essendoci sulla carta, non incide per niente sulla scelta finale dei consumatori). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

