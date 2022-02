Al via Perry Mason su Rai4, in prima tv free. L’elegante noir con tre pezzi da novanta della tv come Matthew Rhys, Tatiana Maslany e John Lithgow sarà ora disponibile anche per il pubblico della generalista. Questo adattamento televisivo delle storie di uno dei personaggi letterari più memorabili di sempre vanta un cast di premi Emmy, con la star di The Americans, l’eclettica interprete di Orphan Black e il pluripremiato attore celebrato con l’Oscar della tv per 3rd Rock from the Sun, The Crown e Dexter: Road Kill.

Perry Mason su Rai4 non ha ancora una programmazione ufficiale ma sarà in onda prossimamente con gli otto episodi della prima stagione. Trasmessa nel giugno 2021 da HBO (che l’ha già rinnovata per una seconda stagione), la serie, prodotta fra gli altri da Robert Downey Jr. e Susan Downey, è arrivata in prima visione assoluta in Italia su Sky Atlantic nel settembre successivo, e ora arriva su Rai4 per la prima volta in chiaro.

Il promo di Perry Mason su Rai4 è in rotazione già dalla settimana del Festival di Sanremo, per lanciare questa prima tv da 8 episodi dedicata ad uno dei personaggi più amati del genere letterario noir ed investigativo. Questo nuovo format poliziesco/legale, basato sui personaggi creati dallo scrittore Erle Stanley Gardner, è stata sviluppata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald: la trama è incentrata sulle origini del celebre personaggio che ha fatto fortuna in tv, già interpretato da Raymond Burr nella serie legale Perry Mason, in onda tra il 1957 e il 1966, e nella serie di film per la tv Perry Mason realizzati tra il 1985 e il 1995.

@HBO

Il promo di Perry Mason su Rai4 introduce alcuni dei personaggi della serie: protagonista è un veterano della prima guerra mondiale con disturbo da stress post-traumatico, alcolista dalle profonde difficoltà relazionali e con un matrimonio fallito alle spalle. La leggendaria figura dell’avvocato dei romanzi di Gardner viene quindi rielaborata con un registro più drammatico e oscuro: la storia è ambientata nella Los Angeles del 1931, negli anni successivi alla Grande depressione, e prende il via quando il neonato Charlie Dodson viene rapito e ucciso. Perry Mason (Matthew Rhys), investigatore privato dalla carriera precaria e dalla vita personale piuttosto travagliata, viene assoldato dall’avvocato E.B. Jonathan (John Lithgow) per scoprire la verità sull’orribile vicenda, diventata anche un caso politico e mediatico, soprattutto per la vicinanza dei genitori del bambino alla Radiant Assembly of God, guidata dalla predicatrice evangelica Sorella Alice (Tatiana Maslany).

Continua a leggere su optimagazine.com