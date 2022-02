Il pompelmo rosa è un agrume che matura nel periodo invernale. All’aspetto simile a un’arancia, il pompelmo rosa è più grande e ha un sapore più acidulo. Non tutti sanno che il pompelmo non è una pianta che cresce in natura spontaneamente, ma è frutto di un innesto tra il pomelo e l’arancio moro, anche se nel tempo sta diventando una vera e propria specie.

Pochi zuccheri, ma tanta vitamina C, il pompelmo rosa è consigliatissimo a chi vuole seguire una dieta sana ed equilibrata. Rispetto agli altri frutti è ipocalorico, contiene un’elevata concentrazione d’acqua, poche proteine ed è completamente privo di lipidi e colesterolo.

Il pompelmo rosa ha ottime proprietà antiossidanti grazie alla presenza di naringenina. Questo flavonoide amaricante ha effetti sul metabolismo molto importanti. Contribuisce a regolare il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue e a normalizzare i livelli glicemici.

Bisogna comunque fare attenzione a non esagerare con il consumo di questo agrume, perché il pompelmo rosa provoca anche degli effetti negativi per l’organismo. La naringenina, infatti, agisce anche sulle cellule del fegato ostacolando la formazione di enzimi che hanno il compito di metabolizzare sostanze nutrienti e farmaci che, in questo modo, potrebbero subire un aumento di tossicità.