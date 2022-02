Con il finale di Law & Order 22 in onda su Sky Investigation il 18 febbraio, giunge al termine una programmazione molto frammentata per la penultima stagione (solo in ordine di tempo) della storica serie poliziesca in vita ormai dal 1999. Il format Law & Order – Unità vittime speciali, ideato da Dick Wolf e titolare del primato serie live action più longeva nella storia della tv a stelle e strisce, è giunto negli Stati Uniti alla stagione numero 23, mentre in Italia la ventiduesima ha avuto una programmazione divisa su due canali.

Il finale di Law & Order 22 arriva su Sky Investigation in prima visione dopo che i primi undici episodi sono stati trasmessi da Premium Crime tra aprile e giugno 2021, mentre gli ultimi cinque sono andati in onda sul canale 114 di Sky dallo scorso 4 febbraio. Il 18 febbraio, in prima serata, Sky Investigation trasmette gli ultimi due capitoli di questa stagione, ridotta in termini di numero di episodi perché realizzata nel mezzo della prima ondata dell’emergenza pandemica.

Ecco le trame del finale di Law & Order 22 per gli episodi 15 e 16, rispettivamente intitolati Cosa può succedere nel buio e Lupi travestiti da agnelli, in onda dalle 21.10 sul canale 114 di Sky e disponibile in streaming su Now.

Il vicino di casa di Garland viene trovato gravemente ferito, e in ospedale si scopre che è stato violentato. Garland chiede a Benson di occuparsi di lui.

Mentre Fin e Phoebe fanno progetti matrimoniali, Benson e Rollins si occupano di una madre single senzatetto che è finita in un traffico pericolosissimo.

Il finale di Law & Order 22 apre la strada alla ventitreesima stagione, che ha debuttato su NBC negli Stati Uniti lo scorso settembre e sarà trasmessa in Italia proprio da Sky Investigation dal 25 febbraio 2022, con due episodi in prima visione e in prima serata ogni venerdì. Per questa stagione sono previsti 22 episodi, di cui solo 12 sono già stati trasmessi nella programmazione americana.

Continua a leggere su optimagazine.com