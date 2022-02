Il cast della serie Apple The Crowded Room si espande: dopo Tom Holland, unisce anche Amanda Seyfried.

Kornél Mundruczó, regista del film Pieces of a Woman con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf, dirigerà tutta la prima stagione composta da 10 episodi, e vestirà anche i panni di produttore esecutivo.

La serie Apple The Crowded Room è descritta come una “antologia stagionale” che “esplorerà le storie ispiratrici di coloro che hanno lottato e hanno imparato a convivere con successo con la malattia mentale“. La prima stagione è concepita come un thriller, basato in parte sulla vita di Goldsman e ispirato alla pluripremiata biografia The Minds of Billy Milligan di Daniel Keyes.

Tom Holland, che è anche produttore esecutivo, interpreta un ragazzo di nome Danny Sullivan. Amanda Seyfried reciterà nei panni di Rhea, una psicologa clinica di fronte al caso più difficile della sua carriera, che sta anche cercando di bilanciare la sua vita di madre single.

Tra i produttori esecutivi ci sono anche Suzanne Heathcote, Alexandra Milchan di EMJAG Productions, Arnon Milchan di New Regency, Yariv Milchan e Michael Schaefer. Goldsman è produttore esecutivo tramite il suo banner Weed Road Productions. The Crowded Room è una co-produzione tra Apple Studios e New Regency.

Tom Holland è noto per aver interpretato Spider-Man/Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. Tra i suoi lavori recenti, il film Uncharted, che è stato presentato a Roma.

Amanda Seyfried, nota per film come Mamma Mia e I miserabili, è apparsa l’ultima volta nel ruolo della star del cinema muto Marion Davies nel film Mank di David Fincher, un ruolo che le è valso una nomination all’Oscar. The Crowded Room non è l’unica serie tv che la vedrà protagonista nel corso del 2022: la vedremo infatti nei panni dell’imprenditrice biotecnologica Elizabeth Holmes in The Dropout, che debutterà su Hulu a marzo.

