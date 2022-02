Ermal Meta in tour nel 2023: slittano i concerti attesi nei teatri quest’anno. Lo comunica l’artista con un video condiviso sui social in questi minuti. Il tour di Ermal Meta, previsto nei palasport e poi spostato nei teatri, non si terrà secondo il calendario comunicato.

I fan dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere i nuovi appuntamenti, che si terranno nella primavera del prossimo anno. Un posticipo di un anno quindi per il cantante che dal 26 febbraio avrebbe dovuto esibirsi in tutta la penisola. Era infatti questa la data prevista per il concerto a Jesolo, data zero della tournée.

Il tour è stato interamente riprogrammato e i nuovi appuntamenti si terranno nella primavera 2023.

Perché il tour di Ermal Meta slitta al 2023

Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. Ma non c’è solo questo motivo alla base della decisione di rimandare tutti gli appuntamenti: Ermal Meta è risultato positivo al covid-19 lo scorso 16 febbraio.

Per questi motivi l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour, al fine di evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando. I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date che verranno comunicate entro martedì 22 febbraio.

Ermal Meta in tour nel 2023

Per i fan di Ermal Meta, tutto sommato, ci sono buone notizie: il tour non è completamente cancellato ma solo posticipato. Dovranno attendere ancora un anno prima di utilizzare i biglietti già acquistati ma potranno farlo in tutta sicurezza. Il calendario dei concerti verrà comunicato entro martedì 22 febbraio.