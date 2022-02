Un’intervista a Belve mai trasmessa tiene banco sui social. Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e la Rai e perché se ne sta parlando tanto oggi? La decisione di Francesca Fagnani, conduttrice del programma è stata quella di non accogliere le richieste, quella della Rai di bloccare la trasmissione dell’intervista ed evitare che raggiungesse la TV.

Una decisione estrema, resa necessaria dall’eccessivo controllo che l’agente della Lamboghini intendeva esercitare sul contenuto dell’intervista. L’Ansa ricostruisce la vicenda e la racconta attraverso le stesse parole della Fagnani: alla Rai è stato chiesto di visionare il contenuto prima della messa in onda e di visionare le domande che sarebbero state poste alla Lamborghini nel corso della registrazione.

“Per l’intervista, l’agente di Elettra Lambroghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata”, spiega la Fagnani che ha riposto negativamente a quanto chiesto per rispetto della professione e dei professionisti che lavorano per la buona riuscita del programma. “Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica”, spiega.

Ma non solo questo: il girato della Rai non può essere inviato prima della messa in onda. “Ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io intervistata, le domande non chiedo mai di rileggere se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi io ho detto di no alla richiesta”.

Poi, un altro tassello: l’avvocato ha vincolato la messa in onda della puntata con ospite la Lamborghini. “L’avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla”.

Chiarisce poi che nel contenuto girato non c’erano dati sensibili. Si trattava di un’intervista che definisce “fresca e simpatica”. “Io l’avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente”, conclude.