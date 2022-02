Sarà possibile un rimborso Ryanair per quei clienti che, negli ultimi 2 giorni, hanno subito problemi nell’accesso al sito e all’app della compagnia se clienti Vodafone? Del disservizio si è ampiamente parlato su queste pagine, mettendo in chiaro come le anomalie abbiano riguardato solo i possessori di SIM dell’operatore rosso e dei virtuali ad esso associati (come la proprietaria ho. Mobile ma anche PosteMobile e non solo). Ora è normale che ci si chieda se ci sia la possibilità di un indennizzo, soprattutto per coloro che hanno dovuto provvedere al check-in in aeroporto non potendone usufruire online (e pagando ben 55 euro). La questione però è abbastanza delicata e complessa ed è dunque impossibile trattarla superficialmente.

La prima cosa da dire è che i problemi dei giorni scorsi non sono da attribuire alla compagnia aerea o comunque non in toto, considerando la specificità del disservizio per i clienti Vodafone. Proprio per questo motivo così semplice ma pure principale, è probabile che la società aerea non ritenga doveroso fornire indennizzi per qualcosa in cui entra in gioco un altro attore. Va pure segnalato che, attraverso i canali ufficiali, né Ryanair appunto ma neanche Vodafone hanno speso parole sulla vicenda che ha tenuto banco per circa 48 ore.

In soldoni, è possibile comunque ricevere il rimborso Ryanair per un check-in a pagamento dopo i problemi dei giorni scorsi con l’operatore Vodafone? Spetterà al singolo viaggiatore presentare il suo caso alla compagnia aerea e dunque attendere un responso in merito all’indennizzo. Per inoltrare la propria domanda, è consigliabile accedere alla propria area personale e interfacciarsi con l’app interna. Esiste anche il canale del numero assistenza della compagnia, sempre reperibile nella propria area riservata, ma purtroppo a pagamento. Quest’ultima potrebbe essere eventualmente solo l’ultima strada da percorrere, per evitare una spesa anche elevata con la chiamata.

