Per chiunque voglia seguire un regime alimentare sano, che favorisca il benessere fisico, il primo consiglio è di consumare solo prodotti freschi e di stagione. Non è solo un luogo comune, scegliere frutta e verdura in base al periodo dell’anno è vantaggioso sia per la salute che per le nostre tasche.



I prodotti di stagione, che per maturare non hanno bisogno di sostanze chimiche, riescono a garantire un sapore migliore e soprattutto a conservare le loro proprietà nutritive.



Quali verdure sono “di stagione” a Marzo?



A marzo è possibile ancora reperire al mercato ortofrutticolo alcuni prodotti tipici della stagione invernale, ma iniziano a comparire già le prime verdure primaverili.

Sul banco del mercato a marzo troviamo: i finocchi, che hanno una riconosciuta azione diuretica; i cavolini di Bruxelles, ricchi di vitamina K e con proprietà antitumorali e disintossicanti; i cavolfiori, ricco di antiossidanti, saziante ed ipocalorico; le cime di rapa, che hanno un’azione depurativa, antiossidante e detossificante per il nostro organismo; gli agretti, ricco di vitamine A e B, sali minerali e fibre; il topinambur, noto anche come “carciofo di Gerusalemme”, sempre più diffuso nelle diete italiane, si può utilizzare facilmente come alternativa ipocalorica alle patate.

Ecco una lista di verdure stagionali:

agretti

asparagi

barbabietole

bietole

broccoli

carciofi

carote

cavolfiore

cavoli

cavolini di Bruxelles

cavolo rosso

cicoria

cime di rapa

cipolle

cipollotti

crescione

finocchi

patate novelle

radicchio

rape

scalogno

sedano

spinaci

taccole

topinambur

Qual è la frutta di stagione nel mese di marzo?

A marzo trviamo ancora gli agrumi, che da qui a poco lasceranno il posto ai frutti primaverili. Maturano naturalmente a marzo mele, pere e kiwi

Ecco un elenco di frutta di stagione del mese di marzo

arance

pompelmi

limoni

mandarini

mandaranci

kiwi

mele

pere