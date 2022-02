Siamo al secondo giorno conclamato in cui il sito Ryanair non funziona e, a dire la verità, neanche la relativa app. Dopo i problemi già analizzati circa 24 ore fa, si conferma l’impossibilità di accedere alla piattaforma per un discreto numero di utenti, anche se ben definiti perché tutti, direttamente o indirettamente, clienti Vodafone.

Il caso

Cosa sta succedendo più precisamente da circa 24 ore? In pratica, il sito Ryanair non funziona insieme alla relativa app per tutti coloro che cercano di accedervi da linea mobile Vodafone Italia (ma anche da quella di operatori low-cost associati come ho. Mobile) e ancora da linea fissa. Le anomalie non investono nessun altra tipologia di cliente della compagnia aerea che prova ad usufruire del servizio.

Purtroppo, seppur a distanza di più di un giorno dalle prime segnalazioni, non è stato fornito alcun riscontro ufficiale sulla questione. Di certo Ryanair non si ritiene responsabile dei problemi e dal canto suo Vodafone Italia non ha ancora risolto gli eventuali errori tecnici che limitano l’accesso al servizio in ogni suo aspetto, soprattutto per le operazioni di check-in online gratuito che sostituisce quello fisico in aeroporto (a pagamento).

L’unica soluzione

Visto che il sito Ryanair non funziona insieme con l’app ufficiale della compagnia e ancora oggi 17 febbraio non si è posto rimedio ai problemi, come è possibile oltrepassare le difficoltà di accesso al servizio? La soluzione è unica e pure semplicissima: la verifica del proprio volo e biglietto, magari il check-in, dovrà essere effettuato da rete diversa da quella Vodafone (sia mobile che fissa) o da operatore virtuale connesso. Semplicemente facendosi prestare uno smartphone da un amico o un parente o comunque collegandosi al portale della compagnia da un servizio non Vodafone appunto, le difficoltà non si ripresenteranno in alcun modo. Resta tuttavia l’attesa per una rapida e definitiva soluzione delle anomalie da parte del vettore.

